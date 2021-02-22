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HaberlerBeşiktaş Haberleri Josef de Souza'dan eğitime önemli destek
22.02.2021 - 14:40 | | İSTANBUL (AA) -

Josef de Souza'dan eğitime önemli destek

Futboluyla ve takıma olan aidiyeti ile siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Josef, Galatasaray derbisinde gol attığı kramponu ve formasını Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına açık artırmaya çıkardı.

Josef de Souza'dan eğitime önemli destek
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Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, Galatasaray ile oynanan derbi maçta gol attığı kramponu ve formasını Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına açık artırmaya çıkardı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 19. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona eren derbide ilk golü atan Josef de Souza'nın açık artırmaya çıkardığı forması ve kramponundan elde edilecek gelir, TEGV'ye bağış olarak aktarılacak.

Josef de Souzadan eğitime önemli destek

 

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