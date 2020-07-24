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24.07.2020 - 21:24 | | Sporx

Josef de Souza'nın koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza tekrar Koronavirüse yakalandığını açıkladı.

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Koronavirüse yakalanan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza, hastalığı atlattıktan sonra Arabistan'da yapılan testinin tekrar pozitif çıktığını söyledi.

33 gündür semptomları yaşamamasına rağmen testinin pozitif çıktığını belirten Brezilyalı oyuncu, "17 Haziran tarihinde, Kovid-19 semptomları yaşamaya başladım, baş ağrısı ve vücudumda acı vardı. 3 gün sonra, 20 Haziran'da ilk testimi yaptırdım ve pozitif çıktı. 15 gün boyunca, ailem olmadan karantinaya girdim. 14 Temmuz'da yeni bir teste girdim ve negatif çıktı, ben de Suudi Arabistan'a döndüm. Bugün, büyük bir sürpriz yaşadım. Arabistan'ta yaptırdığım test pozitif çıktı. Kovid-19 semptomlarının ortaya çıktığı ilk günden bu yana 37 gün geçmişti. Sadece 3 gün boyunca baş ağrısı ve vücudumda acı olmuştu, yani 33 gündür semptomlar yoktu. Açıkçası Dünya Sağlık Örgütü'ne göre şu anda virüse karşı bağışıklık kazanmış, kimseye hastalık bulaştıramayacak bir durumdayım diye düşünüyorum" dedi.

Josef de Souza'nın, Arabistan'ın Al Ahli kulübüyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Josef de Souzanın koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı

Josef de Souzanın koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı

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