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HaberlerBeşiktaş Haberleri Josef: "Fenerbahçe'deyken Beşiktaş sanki milli takım gibiydi"
19.01.2021 - 00:42 |

Josef: "Fenerbahçe'deyken Beşiktaş sanki milli takım gibiydi"

Galatasaray derbisinde attığı golle galibiyetin mimarlarından olan Beşiktaşlı Josef de Souza, Fenerbahçe'de oynadığı dönemle ilgili itirafta bulundu. Josef, "Fenerbahçe'de forma giyerken Beşiktaş sanki milli takım gibiydi" dedi.

Josef: "Fenerbahçe'deyken Beşiktaş sanki milli takım gibiydi"
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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Josef de Souza sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı.

Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'de oynadığı dönemle ilgili olarak, "Fenerbahçe'de forma giyerken Beşiktaş sanki milli takım gibiydi. Çok kaliteli futbolcuları vardı. Beşiktaş, bizim o dönemdeki kadromuzdan çok daha iyi kadroya sahipti. Benfica maçında Beşiktaş taraftarından çok etkilenmiştim. O maç bende büyük bir iz bıraktı." ifadelerini kullandı.

Josef: Fenerbahçedeyken Beşiktaş sanki milli takım gibiydi

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