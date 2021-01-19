Josef: "Fenerbahçe'deyken Beşiktaş sanki milli takım gibiydi"

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Josef de Souza sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı.

Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'de oynadığı dönemle ilgili olarak, "Fenerbahçe'de forma giyerken Beşiktaş sanki milli takım gibiydi. Çok kaliteli futbolcuları vardı. Beşiktaş, bizim o dönemdeki kadromuzdan çok daha iyi kadroya sahipti. Benfica maçında Beşiktaş taraftarından çok etkilenmiştim. O maç bende büyük bir iz bıraktı." ifadelerini kullandı.