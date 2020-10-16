Josef: "Futbolda şampiyonluklar hatırlanıyor”

SERDAR SARIDAĞ

‘Artık çalışma zamanı’

Josef de Souza; Beşiktaş’a transferi, şampiyonluk hedefi ve sözleşmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Farklı kulüplerden teklif aldığını aktaran Brezilyalı futbolcu, “Birçok kulüpten sözlü teklifler geldi. Beşiktaş’ın teklifi yazılı bir teklifti ve bunu değerlendirdik. Artık çalışma zamanı. Bana kulüpte gösterilen sevgiyi, ilgiyi sahada bir şekilde karşılamam lazım. Onun için de çok çalışıyorum” diye konuştu.

‘Nasıl zirveye çıkarız’

Fizik gücünü korumak için sürekli özel çalışmalar yaptığını aktaran Josef, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile aralarında iyi bir iletişim olduğunu söyledi. Deneyimli oyuncu, “Beşiktaş’ı bu durumdan nasıl çıkarıp zirveye taşırız ve zirve yarışının içinde tutabiliriz diye konuşuyoruz. Çok iyi takımız ama iyi bir başlangıç yapamadık. Önemli olan nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz. Futbolda şampiyonluklar hatırlanıyor” dedi.

‘Taraftar güç katacaktır’

Siyah-beyazlı taraftarların her zaman takımlarına büyük destek verdiğini de belirten Josef de Souza şöyle devam etti: “Beşiktaş’a karşı geçmişte çok fazla maç oynadım. Taraftarın takıma verdiği desteği, yeni oyuncular içinde en iyi bilenlerden biriyim. Onların olmaması beni çok üzüyor. Taraftarlar tribüne geri dönerse Beşiktaş’ı mutlaka ileri itecektir. Tribünler yeniden açılırsa taraftar, Beşiktaş’ın gücü olacaktır.”

Türkiye ikinci evi

2015-2018 döneminde 3 sezon Fenerbahçe forması giyen ve ardından 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Ahli’ye transfer olan Josef de Souza, Beşiktaş’la 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak Süper Lig’deki 4. sezonuna başladı. Lisansı çıkmadığı için Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında görev yapamayan Josef, Gençlerbirliği karşılaşmasında yenilgiye rağmen tam not almıştı.

‘Konya’da tek ön libero vardı’

Josef de Souza, orta sahayla ilgili yorumlara katılmadığını dile getirdi. Deneyimli oyuncu, “2-3 defansif orta sahadan ziyade, takım içi davranışlarımıza bakmamız lazım. Konya maçında tek defansif orta saha ile oynadık ama 4-1 gibi ağır skor vardı. Saha içerisinde ne yapıyoruz, neyi yapmıyoruz onları değerlendirmemiz lazım” dedi.

‘Geçerli olmaz’

Beşiktaş'ın kendisiyle 1+1 yıllık sözleşme yapmasını değerlendiren Josef, "Benim burada yapmam gereken sahada en iyi performansı göstermek. Bu, Beşiktaş'ın koyduğu özel bir maddeydi. İyi olduğum sürece o maddenin çok geçerli olacağını düşünmüyorum" dedi.