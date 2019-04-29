Josef Sural kimdir? Josef Sural kaç yaşındaydı?

Josef Sural, Kayserispor deplasmanı dönüşünde 7 futbolcu arkadaşı ile kiraladıklar VİP minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Alanyaspor'a ara transfer döneminde dahil olan Josef Sural profesyonel futbol kariyerine Zbrojovka Brno takımında başladı.Josef Sural, Alanyaspor ile çıktığı 11 maçta takımı adını 1 gol atma başarısı göstermişti.

JOSEF SURAL KİMDİR?

Josef Šural (30 Mayıs 1990, Hustopece - 29 Nisan 2019), Çek futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev almıştır.

Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan Josef Sural, 2011 yılında Slovan Liberec'e transfer oldu. Kulübüyle 2011-12 sezonunda şampiyonluk yaşadı. 13 Ocak 2016'da Sparta Praha'a transfer oldu. 2018-19 sezonu ara transfer döneminde Süper Lig takımlarından Alanyaspor ile bir yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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