Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Josef tehlikesi
28.10.2020 - 07:00 |

Josef tehlikesi

Denizlispor maçının 67. dakikasında Varela’ya yaptığı sert faul nedeniyle VAR incelemesi ardından doğrudan kırmızı kart gören Josef de Souza dün tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

Josef tehlikesi
ABONE OL

Kural dışı hareketi gerekçesiyle en az 2 maç ceza verilmesi beklenen Brezilyalı oyuncunun gördüğü kırmızı karttan sonra elindeki su şişesini protesto amaçlı olarak yere fırlatmasının da raporda yer aldığı ortaya çıktı. Hakem Alper Ulusoy’un raporu doğrultusunda Josef’e perşembe günü PFDK’dan 3 maç ceza çıkabileceği ileri sürüldü.

Deneyimli futbolcu 3 maç ceza alması halinde Malatyaspor ve Gaziantep FK (D) karşılaşmalarının yanı sıra Medipol Başakşehir müsabakasında takımdaki yerini alamayacak.

Josef tehlikesi

Josef de Souza Basın Toplantısı

Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain maçına hazır
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Josef tehlikesi
    Josef tehlikesi
  2. 'Fenerbahçe'den 'Büyük' adım'
    'Fenerbahçe'den 'Büyük' adım'
  3. Sergen Yalçın: Psikolojik krizi aştık
    Sergen Yalçın: Psikolojik krizi aştık
  4. Ghezzal ve Rosier sınıfı geçti
    Ghezzal ve Rosier sınıfı geçti
  5. Sporun oscar gecesi 4 Kasım’da
    Sporun oscar gecesi 4 Kasım’da



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korsan turnuvaya engel

Korsan turnuvaya engel

Pelkas, Yunan basınına konuştu: Her şey hızlı gelişti

Pelkas, Yunan basınına konuştu: Her şey hızlı gelişti

İtalya’nın ‘gerçek’ kralı!

İtalya’nın ‘gerçek’ kralı!

Yaşı olmayan adam

Yaşı olmayan adam

Sıradaki Haber