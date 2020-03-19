Jovic karantinayı deldi, Sırplar ayağa kalktı

Tüm futbolcuları karantinaya alınan Real Madrid'de, şaşırtan bir gelişme yaşandı. İspanyol ekibinin karantinadaki futbolcularından Luka Jovic, karantinadan kaçarak İspanya'dan ayrıldı.

Kız arkadaşının doğum günü için özel bir uçak ayarlayarak Sırbistan'a geldiği belirtilen oyuncu burada da 14 gün karantinayı delerek tüm kuralları çiğnedi. Yıldız futbolcunun herkesin sağlığını tehlikeye attığı belirtildi, ülkede kendisine büyük tepki gösterildi.

Ascoli takımında forma giyen Sırp futbolcu Nikola Ninkovic'in de benzer şekilde karantina kurallarını ihlal ederek İtalya'dan ayrılarak geldiği ülkeye giriş yaptığı ortaya çıktı. Olayın infial yaratmasının ardından polislerin futbolcuların evine baskın yaptığı bildirildi.

BAŞBAKAN BRNABIC: CEZALANDIRILACAKLAR

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic yaşananalara büyük tepki gösterdi, futbolcuların cezalandırılacağını açıkladı. Jovic ve Ninkovic için ne tür cezalar verileceği merak konusu oldu.