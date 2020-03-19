Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Jovic karantinayı deldi, Sırplar ayağa kalktı
19.03.2020 - 16:10 |

Jovic karantinayı deldi, Sırplar ayağa kalktı

Real Madrid'in Sırp oyuncusu karantinadan kaçarak İspanya'dan ayrıldı. Kız arkadaşının doğum günü için özel bir uçak ayarlayarak Sırbistan'a geldiği belirtilen oyuncu burada da 14 gün karantinayı delerek tüm kuralları çiğnedi.

Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Tüm futbolcuları karantinaya alınan Real Madrid'de, şaşırtan bir gelişme yaşandı. İspanyol ekibinin karantinadaki futbolcularından Luka Jovic, karantinadan kaçarak İspanya'dan ayrıldı.

Kız arkadaşının doğum günü için özel bir uçak ayarlayarak Sırbistan'a geldiği belirtilen oyuncu burada da 14 gün karantinayı delerek tüm kuralları çiğnedi. Yıldız futbolcunun herkesin sağlığını tehlikeye attığı belirtildi, ülkede kendisine büyük tepki gösterildi.

Ascoli takımında forma giyen Sırp futbolcu Nikola Ninkovic'in de benzer şekilde karantina kurallarını ihlal ederek İtalya'dan ayrılarak geldiği ülkeye giriş yaptığı ortaya çıktı. Olayın infial yaratmasının ardından polislerin futbolcuların evine baskın yaptığı bildirildi.

BAŞBAKAN BRNABIC: CEZALANDIRILACAKLAR

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic yaşananalara büyük tepki gösterdi, futbolcuların cezalandırılacağını açıkladı. Jovic ve Ninkovic için ne tür cezalar verileceği merak konusu oldu. 

Jovic karantinayı deldi, Sırplar ayağa kalktı

Jovic karantinayı deldi, Sırplar ayağa kalktı

İdman iptal oldu, Ergin Ataman oğluyla basketbol oynadı...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Borussia Mönchengladbach futbolcularından büyük fedakarlık

Borussia Mönchengladbach futbolcularından büyük fedakarlık

Abdurrahim Albayrak korkuttu! Corona virüs...

Abdurrahim Albayrak korkuttu! Corona virüs...

Farnolle'den 'korkuyorum' açıklaması

Farnolle'den 'korkuyorum' açıklaması

FIFPro'dan Türkiye liglerinin ertelenmesi talebi

FIFPro'dan Türkiye liglerinin ertelenmesi talebi

Sıradaki Haber