Juanfran umutlu konuştu: En kısa zamanda görüşeceğiz

Aytemiz Alanyaspor'un iki hafta önce sol diz çapraz bağ ameliyatı geçiren futbolcusu Juan Francisco Moreno Fuertes'in tedavisi sürüyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fuertes, bir an önce sahalara dönmek, takımla başarılara imza atmak için çok iyi çalıştığını belirtti.

Takımıyla gurur duyduğunu kaydeden Juanfran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Benim için bu zor günlerde hayallerimin kısa sürede olsa da bittiğini kabullenmek gerçekten çok zor oldu. Bulunduğum süre içerisinde Alanya kültürü ve insanlarını çok sevdim. Maçlarda söylenen İstiklal Marşı'na olan saygıya ve statlardaki futbola duyulan tutkuya hayran kaldım. Ayrıca başkanımızın iletişim tarzı ve yaptıklarıyla Alanyaspor'u her geçen gün daha da yukarıya taşıması beni çok etkiledi. Hocamızla, teknik ekibiyle ve tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü her maçı kazanmak için ellerinden geleni sahaya yansıtıyorlar. 19 gündür sahalara daha güçlü dönmek ve Türkiye'de geçireceğim her güzel gün için çok sıkı çalışıyorum. En kısa zamanda görüşeceğimize ve hep birlikte tarih yazacağımızdan eminim."

Barcelona'yı yıkan Benzema golleri