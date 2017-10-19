Julian Nagelsmann: "Emre 37 yaşına rağmen müthiş oynuyor"

UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir'i konuk edecek Hoffenheim'ın teknik direktörü Julian Nagelsmann, gruptaki iddialarını sürdürmek için yarın kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Rhein-Neckar Arena'da düzenlenen basın toplantısına oyunculardan Steven Zuber ile katılan Nagelsmann, "Yarın tabii ki kazanmak ve ilk 3 puanımızı almak istiyoruz. Hayat mecburiyetlerle doludur, biz de 3 puanı almak zorundayız. Yarın sahada iyi bir futbol ortaya koymak ve 90 dakika sonunda mutlu bir şekilde evimize gitmek istiyoruz." dedi.

"Emre 37 yaşına rağmen müthiş bir futbol oynuyor"

Çok güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını vurgulayan Nagelsmann, "Rakibimiz çok güçlü bir takım, dar alanda çok iyiler. Onlar da bizim gibi puan kayıpları yaşadı. Çok tecrübeli futbolculara sahipler. Emre 37 yaşına rağmen müthiş bir futbol oynuyor. Bizim için önemli olan yarınki maçı kazanmaktır." ifadelerini kullandı.

Julian Nagelsmann, "Medipol Başakşehir yaş ortalaması yüksek bir takım. Bununla ilgili farklı bir oyun planı uygulamayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Yaş ortalamasının bizim için hiçbir önemi yok. Bununla ilgili bir taktik planlamam yok. Biz genç, onlar yaş ortalaması yüksek bir takım oluşturdu ama önemli olan ortaya konan futbolun kalitesidir." yanıtını verdi.

Genç teknik adam, takımının daha önce oynanan maçlardan gerekli dersleri çıkardığını ve gruptan çıkacaklarını inandıklarını aktardı. Nagelsmann, sakatlığı bulunan Lukas Rupp'un durumunun son yapılacak antrenmanda sonra belli olacağını, sakatlıkları bulunan Serge Gnabry, Ermin Bıcakcic ve Adam Szalai'nin ise kadroda yer almayacağını sözlerine ekledi.

Steven Zuber: "Sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz"

Hoffenheim'ın hücum oyuncularından Steven Zuber de Medipol Başakşehir karşısında kazanarak, grupta ilk puanlarını almak istediklerini söyledi.

Zuber, grupta puansız tek takım olmalarının hatırlatılması üzerine, "Gruptaki durumumuzun farkındayız. Bu durumu tersine çevirmek ve çıkışa geçmek için Medipol Başakşehir karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz." dedi.

Yoğun maç programlarının kendilerini etkilemediğinin altını çizen genç oyuncu, "Fizik durumumuz çok iyi. Kendimizi, üç 90 dakikayı oynayabilecek durumda hissediyoruz. Ben de çok çalışarak, ilk 11'de yerimi aldım. İyi bir sezon geçiriyorum. Teknik direktörümüz de bana çok güveniyor. Bu güvenin karşılığını sahada vermek istiyorum." şeklinde konuştu.

Hoffenheim hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Almanya'nın Hoffenheim takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Müsabakanın oynanacağı Rhein-Neckar Arena'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Julian Nagelsmann yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Isınma hareketleri, koşu ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde Medipol Başakşehir karşılaşmasının taktik provasının yapıldığı öğrenildi.

Hoffenheim'da bu karşılaşma öncesinde Serge Gnabry, Ermin Bıcakcic ve Adam Szalai'nin sakatlıkları bulunuyor.







