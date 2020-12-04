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04.12.2020 - 11:22 |

Julian Nagelsmann, İrfan Can'ı takibe aldı!

Leipzig'in hocası Nagelsmann'ın, Hoffenheim'ı çalıştırdığı dönemden beri istediği İrfan Can, yaptığı ‘hat-trick’in ardından Avrupa devlerini de peşine taktı. Alman ekibinin ise 25 yaşındaki yıldız için devre arasında yeni bir girişimde bulunması bekleniyor.

Julian Nagelsmann, İrfan Can'ı takibe aldı!
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Şampiyonlar Ligi'nde önceki gün temsilcimiz Başakşehir, RB Leipzig ile karşı karşıya gelirken, sahadan 4-3 yenik ayrıldı. Ancak mücadeleye damgasını Milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci vurdu. Her geçen gün oyununu bir üst seviyeye taşıyan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaptığı ‘hat-trick’in ardından herkesi kendine hayran bıraktı. İrfan Can, bu resitalin sonrasında yeniden Avrupa devlerinin radarına girdi.

İspanya ve İngiltere...

Özellikle Alman ekibinin hocası Julian Nagelsmann; İrfan Can'ı, Hoffenheim'ı çalıştırdığı dönemden beri takip ediyordu. 33 yaşındaki genç teknik adamın, devre arasında ise Milli yıldızla ilgili yeniden girişimlerde bulunması bekleniyor. Ayrıca İrfan Can için İspanya ve İngiltere'den birçok takımın takipte olduğu da edinilen bilgiler arasında yer aldı.

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Julian Nagelsmann, İrfan Canı takibe aldı

İrfan Can Kahveci'nin Yükselişi

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