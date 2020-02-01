01.02.2020 - 14:42 |
Julien Stephan'dan Nzonzi'ye destek mesajı
Galatasaray’la vedalaşan Steven Nzonzi’ye yeni takımı Rennes’in teknik direktörü Julien Stephan’dan destek geldi, “Nzonzi, Rennes’e tecrübesiyle katkı verecek. Rennes’in oyununa bir düzen getirecek” dedi.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Galatasaray’da kadro dışı bırakılan ve devre arasında Fransa’nın Rennes takımına geçen Steven Nzonzi için sürpriz bir açıklama geldi. EURO 2020 öncesinde ülkesi Fransa’ya dönen Nzoni için Rennes’in teknik direktörü Julien Stephan konuştu.
Rennes’in önemli bir transfer hamlesi yaptığını aktaran Stephan, “Nzonzi, Rennes’e tecrübesiyle katkı verecek. Rennes’in oyununa bir düzen getirecek. Maçlarımızda oynadıkça gerçekten ciddi bir yardım katacak. Her zaman Nzonzi gibi kaliteli ve tecrübeli futbolcular önemlidir. Ayrıca takımda arkadaşlığın gelişmesine de destek olacak” ifadelerini kullandı.