Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Juninho Bacuna'yı duyurdular! Yeni rotası Süper Lig...
02.07.2020 - 19:10 | | Fanatik

Juninho Bacuna'yı duyurdular! Yeni rotası Süper Lig...

İsmi Başakşehir ve Fenerbahçe ile anılan Huddersfield forması giyen Juninho Bacuna'nın yeni rotası Türkiye olacağı belirtildi.

Juninho Bacuna'yı duyurdular! Yeni rotası Süper Lig...
ABONE OL

Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir ve Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen Juninho Bacuna'nın transferi adına karşı karşıya geldiler. Yarıştan kimin galip çıkacağı henüz belli olmasa da oyuncunun yeni sezonda Türkiye'de forma giymesi bekleniyor.

Voetbal International, Bacuna'ya Belçika'dan Club Brugge ve Yunanistan ile Rusya'dan talipler olmasına rağmen Başakşehir ve Fenerbahçe'nin istediği oyuncunun yeni sezondaki rotasının Türkiye olacağını belirtti.

2018'de Huddersfield tarafından 2.5 milyon Euro'ya Groningen'den transfer edilen oyuncu, takımının küme düşmesi nedeniyle bu sezon mücadele ettiği Championship'te 36 maçta 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Merkez orta sahanın başarılı performansına rağmen Huddersfield, Championship'ten de düşme tehlikesi yaşıyor.

Juninho Bacunayı duyurdular Yeni rotası Süper Lig...

22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi takım opsiyonuyla birlikte 2021'de bitecek olmasına rağmen bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. 

Gareth Bale'in Olağanüstü Yükselişi

Gareth Bale'in Olağanüstü Yükselişi
    Juan Cuadrado'nun Torino'ya attığı son dakika golü
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Juninho Bacuna'yı duyurdular! Yeni rotası Süper Lig...
      Juninho Bacuna'yı duyurdular! Yeni rotası Süper Lig...
    2. Yusuf Yazıcı için Lille'den paylaşım! "Türk kartalımız"
      Yusuf Yazıcı için Lille'den paylaşım! "Türk kartalımız"
    3. Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta? Dev maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
      Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta? Dev maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
    4. Son dakika | Mehmet Sepil: "TFF 12 yabancıyla sözleşme imzalamaya izin vermeyi istedi"
      Son dakika | Mehmet Sepil: "TFF 12 yabancıyla sözleşme imzalamaya izin vermeyi istedi"
    5. Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Onyekuru Galatasaray'dan ayrıldı!
      Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Onyekuru Galatasaray'dan ayrıldı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Roland Garros için açıklama! Biletler satışa çıkıyor

    Roland Garros için açıklama! Biletler satışa çıkıyor

    Son dakika | Achraf Hakimi resmen Inter'de!

    Son dakika | Achraf Hakimi resmen Inter'de!

    Zonguldak Kömürspor'da tüm futbolcular karantinaya alındı

    Zonguldak Kömürspor'da tüm futbolcular karantinaya alındı

    Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

    Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı  

    Sıradaki Haber