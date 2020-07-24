Jurgen Klopp: “Nasıl gurur duymam, hepsi çok özel insanlar”

CELAL UMUT EREN

1990 yılından sonra lig yarışında ilk kez zirveye çıkan Kırmızılar, Anfield’da unutulmaz bir tören yaptı. Alman menajer oyuncularını işaret ederek, “Nasıl gurur duymam, hepsi çok özel insanlar” ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig’de 2019-20 sezonu şampiyonu Liverpool resmen kupasını kaldırdı. Son hafta maçında evinde Chelsea’yi 5-3 yenen Kırmızılar, karşılaşmanın ardından Anfield’da kupasına kavuştu. Liverpool, bitime 7 hafta kala zaferini ilan etmişti.

1992’de başlayan Premier Lig formatında ilk kez şampiyon olan Liverpool, son lig zaferini 1990’da kazanmıştı.

Koronavirüs nedeniyle seyircisiz bir ortamda yapılan törene kulübe 30 yıl önceki şampiyonluğu kazandıran Kenny Dalglish davet edildi ve kulübün 19. şampiyonluk kupasını getirdi.

Tarihe geçen menajer Jurgen Klopp da Liverpool’un kulüp kanalına özel açıklamalar yaptı. Başarı için oyuncularını işaret eden Alman çalıştırıcı şu sözleri kullandı:



‘Beraber kazandık’

“Nasıl gurur duymam.. 30 yıl sonra bu takım şampiyonluğu Liverpool’a getirdi. Oyuncularımın hepsi çok özel insanlar. Onlarla çalışmak gerçekten inanılmaz bir duygu. Bu yaşadıklarımız gerçekten inanılmaz. Hayatımda ilk kez Premier Lig kupasına dokunuyorum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Biz bu başarıyı beraber kazandık. Hepimizi tebrik ediyorum. İngiltere’de ve Avrupa’da şampiyon olduk. Takımıma sesleniyorum: ‘Sizler inanılmaz insanlarsınız, bu başarıyı siz kazandınız. Hepinizi çok seviyorum’. Son olarak da şunu ekleyeyim, harika hisler yaşıyorum.”

Liverpool’da tarihi gece

Koronavirüs salgını nedeniyle maçların ve kupa törenlerinin seyircisiz olması Liverpool taraftarlarını çok üzdü. Ancak şehrin sokaklarında tarihi anlar yaşandı.

Taraftarlar Anfield’ın önüne giderek meşaleler yaktı ve havai fişekler patlattı. Sabaha kadar uyumayan Liverpool taraftarları, stattan ayrılan takımlarıyla uzaktan da olsa kutlama yaptı. Jurgen Klopp stat çıkışında taraftarlara seslenerek, “Her şey normale döndüğünde çılgınca bir parti yapacağız” dedi.

Liverpool Premier Lig Şampiyonu!