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26.07.2020 - 13:07 | | Serhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA)

Kaan Ayhan adım adım Galatasaray'a doğru

Transfer çalışmalarına hız veren ve Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ile Kerem Aktürk'ü kadrosuna katan Galatasaray'da yerli harekatı devam ediyor.

Kaan Ayhan adım adım Galatasaray'a doğru
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Süper Lig'de 6'ncı tamamlanan sezonun ardından büyük bir yapılanma içerisine giren ve Ağustos ayının ilk bölümüne tüm transferleri yetiştirmeye çalışan sarı-kırmızılılarda en büyük hedeflerden biri Kaan Ayhan'ın transferi.

Kaan Ayhan adım adım Galatasaraya doğru

Fatih Terim'in milli takımdan da öğrencisi olan 25 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinde çok önemli bir gelişme yaşandı. Kaan Ayhan, bir sonraki takımının Galatasaray olmasını istediğini temsilcilerine bildirdi. Takımı Fortuna Düsselfdorf'un Almanya Bundesliga'ya vedası üzerine talipleri artan defans oyuncusu için Fenerbahçe de devreye girerken, bir iş adamının milli futbolcuyu sarı-lacivertli kulübe kazandırmak amacıyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Ancak Kaan, Galatasaray'a gitmek istediğini yineledi.

Galatasaray'ın Düsselfdorf'a serbest kalma bedelini ödeyip Kaan'ı kadrosuna katması bekleniyor.

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