Kaan Ayhan canlı yayında açıkladı! Galatasaray...

Almanya Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan, önemli açıklamalarda bulundu.



Transfer iddialarıyla ilgili CNN Türk'e konuşan Ayhan, "Şartlara bağlı" dedi.



Galatasaray ile ilgili transfer haberlerini okuduğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Transfer haberlerini ben de okuyorum. Şartlara bağlı. Sadece Galatasaray değil. Transfer konularına bir paket olarak bakıyorum. Fatih Terim'le en son hastalığından dolayı görüştük ancak transferle ilgili bir görüşmemiz olmadı." ifadelerini kullandı.



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