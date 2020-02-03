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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Kaan Ayhan, Kicker dergisinin "Haftanın 11'inde"
03.02.2020 - 14:12 | | AA

Kaan Ayhan, Kicker dergisinin "Haftanın 11'inde"

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan, ligin 20. haftasında Eintracht Frankfurt'a karşı gösterdiği başarılı performanstan dolayı Kicker dergisi tarafından "Haftanın en iyi 11'inde" yer aldı.

Kaan Ayhan, Kicker dergisinin "Haftanın 11'inde"

Kicker dergisi, Fortuna Düsseldorf'un sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada kırmızı-beyazlıların golünü atan Kaan Ayhan'ı "Haftanın 11'inde" göstermesinin yanı sıra "Maçın oyuncusu" olarak da seçti.

Dergide, milli futbolcunun savunmada etkili bir performans gösterdiği ve oyun kurma sırasında akıllı pas tercihlerinde bulunduğuna işaret edilerek, "Serbest vuruştan attığı gol neredeyse Fortuna Düsseldorf'a galibiyeti getirecekti." ifadesi kullanıldı.

25 yaşındaki milli futbolcu, karşılaşmada 90 dakika forma giymişti.

Başarılı futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 19 maçta 2 gol kaydetti.

Kaan Ayhan, Kicker dergisinin Haftanın 11inde

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