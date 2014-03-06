Kaan Ayhan üç büyükleri peşinden koşturuyor!

Önümüzdeki 10 yılın kadrosunu kurma amacıyla yola çıkan ve transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Roberto Mancini'nin talepleri doğrultusunda görüşmelerine de devam ediyor. Ara transfer döneminde 9 takviye ile hızlı bir değişim hareketine başlayan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Roberto Mancini ise stoper bölgesinde istediği oyuncuyu henüz alamadığından dert yakınıyor.

İlk yarıda Mancini'nin en çok şikayetçi olduğu bölge olan stoper mevkiisi için, devre arasında Boca Juniors'tan Guillermo Burdisso ve Borussia Dortmund'dan Koray Günter'i renklerine bağlayan Galatasaray, gençleşme operasyonu kapsamında bir hamle daha yaparak Schalkeli gurbetçi oyuncu Kaan Ayhan'ın bonservisini almak için görüşmelere şimdiden başladı.

HOCASI BIRAKMAK İSTEMİYOR!

Guillermo Burdisso'nun performansından memnun kalmayan sarı-kırmızılı teknik heyet ve yöneticiler, Arjantinli oyuncu ile sezon sonunda yollarını ayırarak, devre arasında da transfer listesinin üst sıralarında yer alan 19 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamayı planlıyor.

Ocak ayında gelecek vadeden futbolcu için Schalke yöneticileri ile masaya oturan Galatasaray, Alman ekibi ile bir türlü anlaşma sağlayamadı. Schalke'de teknik direktör Jens Keller'in A takıma çıkararak görev vermeye başladığı ve takımdan ayrılmasına onay vermediği yıldız adayı, mavi-beyazlı kulübün yöneticileri tarafından da kulübün geleceğinde önemli pay sahibi olacak isimlerden biri olarak görülüyor. Bu nedenle Schalke 04'te yönetim, pazarlık aşamasında G.Saraylı yöneticilerden yüksek sayılabilecek bir bonservis bedeli talep etme kararı aldı.

BONSERVİSİ EL YAKIYOR

Bundesliga'da kötü günler geçiren ve gelecek sezon yıldızlarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan Schalke 04, Almanya'da menajerler aracılığı ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'dan 5 milyon euro talep etti. Kasım ayında kulübü ile sözleşmesini 2017 yılına kadar uzatan Koray'ın peşinde, gelecek sezon düşmesi gündemde olan yabancı kontenjanı ile arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe de var.

A takım ile ilk kez bu sezon Bundesliga'nın 8. haftasında oynanan Augsburg maçında sanş bulan 1,84'lük isim, 4 mücadelede yedek kulübesinden oyuna dahil oldu ve 74 dakika sahada kaldı. Daha önce Almanya alt yaş kategorilerinde milli formayı giymesine rağmen Türkiye'yi seçen sağ ayaklı oyuncu, Türkiye Ümit Milli Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncularından biri oldu ve aday kadrosuna çağrıldığı 3 maçta da 90 dakika sahada kaldı.

KAAN AYHAN'DAN MUHTEŞEM GOL

(Sporx)



