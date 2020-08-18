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18.08.2020 - 09:54 | | ERZURUM (İHA) -

Kaan Kanak, Erzurumspor'a imza attı

BB Erzurumspor, son olarak Alanyaspor'da forma giyen sol bek Kaan Kanak’ı bedelsiz olarak kadrosuna dahil etti.

Kaan Kanak, Erzurumspor'a imza attı
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Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Arturo Mina’dan sonra ikinci transferini de açıkladı. Erzurum ekibi, son olarak Alanyaspor'da oynayan 29 yaşındaki sol bek Kaan Kanak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Hüseyin Üneş, "Süper Lig yeni sezonu kadro yapılanmamızda ikinci transferimiz Kaan Kanak oldu. takımımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Taraftarımızın sabırsızlığının farkındayım. En kısa sürede diğer transferlerimizi de bitirip kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Kaan Kabak hafta sonu yeni takımının kampına katılacak.

Kaan Kanak, Erzurumspora imza attı

 

 

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