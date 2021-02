Kaan Kanak'ın hedefi Süper Lig

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 2 yıl sonra yeniden transfer olan savunma oyuncusu Kaan Kanak, 2018-2019 sezonunda play-off yarı finalinde elenerek kıyısından döndükleri Süper Lig'e bu sene yükselmek istediklerini söyledi.

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan devre arasında mavi-lacivertlilere transfer olan 30 yaşındaki sol bek Kaan Kanak, AA muhabirine, 2018-2019 sezonundan sonra Adana Demirspor'da tekrar forma giydiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaan, takımla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Daha önce yarım kalan bir işimiz vardı. Burada oynadığım dönemde play-off yarı finalinde son dakika golüyle elenmiştik. Allah'ın izniyle onu tamamlamak istiyoruz. Takımı Süper Lig'e çıkartmak istiyoruz, onun için buradayım. Sezon sonunda da bu isteğimizi yerine getireceğiz ve hep birlikte kutlama yapacağız." diye konuştu.

Takım olarak Süper Lig hasretine son vermek istediklerini vurgulayan Kaan, şöyle devam etti: "2018-2019 sezonunda Adana Demirspor'a geldiğim zaman, play-off potasıyla çok büyük bir puan farkı vardı. O dönemde iyi bir birliktelik ve çıkış yakaladık ama sonunu getiremedik. Bu sefer inancım daha fazla. Kulüp birkaç seviye daha atlamış durumda, bunu görebiliyorum. Bunu hissettiğim için sahada daha çok motive oluyorum. O yüzden mücadelemiz oyunumuza yansıyor."

"Her takımı yenebilecek güçteyiz"

Kaan Kanak, iyi bir takım olduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyunumuzu her geçen gün daha da geliştirdiğimizi düşünüyorum. Çok çalışıyoruz, emek veriyoruz. Her rakibi yenebilecek güçteyiz. Kiminle oynadığımız bizim için fark etmiyor, bizim sahada yapacaklarımız önemli. İyi bir takımız, her takımı yenebilecek güçteyiz. Önümüze gelen her rakibi yeneceğiz, başka düşüncemiz yok. Rakiplerin bizimle oynadığı maçlarda konsantrasyonu daha başka oluyor. Daha farklı hazırlanıyorlar. Bunu saha içerisinde de hissediyoruz. Lig üstü oyunculardan kurulu bir takımız. Sadece bireysellikle olmuyor, bu bir takım oyunu. Biz de iyi bir takımız, daha da iyi olma yolunda ilerliyoruz. İletişimimiz, saha içindeki mücadelemiz iyi, herkes birbiri için mücadele ediyor. Bu çok önemli. Ne kadar kaliteli olursanız olun birlikteliği yakalayamazsanız sahada hiçbir kaliteli futbolcunun önemi kalmıyor. Birlik ve beraberlik önemli. Biz de bu birlikteliği yakaladık. İnşallah bunu da devam ettirmek istiyoruz."

"Derbiyi kazanarak taraftarı ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz"

Pazar günü Adanaspor ile derbi maçta karşılaşacaklarını anımsatan Kaan, şunları kaydetti: "Camiamız ve bizim için çok önemli bir maç. Tabii kazanıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Her maç bizim için final, Adana derbisi de bunlardan biri. Bu maçı kazanıp Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz. Önümüze gelen her takımı yenip, her karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. Maçlara hafta hafta hazırlanıyoruz. Bu hafta çok önemli bir Adana derbisi var. Kazanarak, taraftarı ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz."