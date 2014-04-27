27.04.2014 - 14:08 |
Kadıköy gelin gibi süsleniyor!
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'dan bugün 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek Fenerbahçe'de kutlama hazırlıkları sürüyor...
Skorer
Fenerbahçe, 19. şampiyonluk için artık saatleri saymaya başladı... Çaykur Rizespor'dan alınacak 1 puanla mutlu sona ulaşacak olan sarı-lacivertli takımda kutlama hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Bugün tarihi günlerinden birini yaşayacak olan Şükrü Saracoğlu Stadı ve çevresi gelin gibi süslenmeye başladı. Fenerbahçe Kulübü, resmi twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla sarı-lacivertli taraftarı heyecanlandırdı.
"İstersen donatalım dört bir yana bayraklarla..." şeklinde yazılan mesajla, Saracoğlu Stadı'nın çevresinin fotoğrafı paylaşıldı...