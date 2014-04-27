Kadıköy gelin gibi süsleniyor!

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Fenerbahçe, 19. şampiyonluk için artık saatleri saymaya başladı... Çaykur Rizespor'dan alınacak 1 puanla mutlu sona ulaşacak olan sarı-lacivertli takımda kutlama hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Bugün tarihi günlerinden birini yaşayacak olan Şükrü Saracoğlu Stadı ve çevresi gelin gibi süslenmeye başladı. Fenerbahçe Kulübü, resmi twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla sarı-lacivertli taraftarı heyecanlandırdı.

"İstersen donatalım dört bir yana bayraklarla..." şeklinde yazılan mesajla, Saracoğlu Stadı'nın çevresinin fotoğrafı paylaşıldı...