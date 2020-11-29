Son dakika - Kadıköy'de derbi ateşi! Fenerbahçe - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...

Ezeli rakipler Kadıköy’de 58. kez buluşacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş bugüne kadar resmi ve özel olmak üzere Ülker Stadı’nda 57 kez karşılaştı. Sarı-lacivertli takım 22, Beşiktaş 18 kez kazandı, 17 karşılaşma berabere bitti. Kadıköy’de Fenerbahçe 80, Beşiktaş 72 gol attı. İki takım arasında Kadıköy’deki lig maçlarında da Fenerbahçe’nin 7 farkla üstünlüğü var. Taraflar, Ülker Stadı’nda 39 lig maçına çıkarken Fenerbahçe 16, Beşiktaş 9 galibiyet aldı, 14 maç ise berabere sonuçlandı.

352. randevu

Türk futbolunun asırlık çınarları Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün tam 352. kez karşı karşıya gelecek. 28 Kasım 1924’te Fenerbahçe’nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 125 galibiyet aldı, 93 karşılaşma berabere bitti. Sarı-lacivertli takım rakip ağları 485 kez havalandırırken, Beşiktaş 443 gol kaydetti.

Son 18 maçta 11 galibiyet

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sahasında oynadığı son 18 derbide yenilgi yüzü görmedi. Kartal’a karşı Kadıköy’de son yenilgisini 17 Nisan 2005’te 4-3’lük skorla yaşayan sarı-lacivertliler, bu tarihten sonra rakibine iç sahada hiç mağlup olmadı. Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda siyah-beyazlı takımla oynadığı son 18 resmi maçta biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet aldı, 7 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.

Sahasında gülmüştü

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın teknik patronu olarak Fenerbahçe’ye karşı ilk derbisine geçen sezonun 33. haftasında çıktı. Kartal, Vodafone Park’ta oynanan maçı Vida ve Gökhan Gönül’ün golleriyle 2-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde 3. büyük maçını Beşiktaş’a karşı oynayacak. Sarı-lacivertli takım, Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray’la deplasmanda golsüz berabere kalırken, 6. hafta Kadıköy’de Trabzonspor’u 3-1 mağlup etmişti.

Souza ilk kez rakip

Beşiktaş’ta Josef de Souza, Kadıköy’de oynayacağı derbiyle ilk kez eski takımına rakip olacak. Fenerbahçe’de 2015-2018 arasında forma giyen Souza, Beşiktaş formasıyla ilk derbisine çıkıyor.

Brezilyalı orta saha, Beşiktaş’a karşı Fenerbahçe formasıyla 5’i lig, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 8 kez oynamıştı. Türkiye’de ilk olarak Fenerbahçe forması giyen 31 yaşındaki Josef de Souza, sarı-lacivertli formayla 96 lig maçında görev yaptı.

Hazırlıklar tamam

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş derbisine çıkacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışma, ısınma hareketleri ve koşu programıyla başladı. Sarı-lacivertliler, pas çalışması ve taktik programla idmanı noktaladı. Bu arada ülkesinde bulunan ve Kovid-19 testi negatife dönen Valencia’nın bugün Türkiye’ye döneceği açıklandı.

Pelkas’ın 2. sınavı!

Fenerbahçe’nin formda ismi Dimitris Pelkas ikinci kez Beşiktaş’a rakip olacak. PAOK’tan transfer edilen Yunan futbolcu, 25 Ağustos’ta Beşiktaş’ı 3-1 yendikleri Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında takımının 3. golünü atarken, performansıyla dikkat çekmişti.

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