Kadıköy’de sıcak gece: Fenerbahçe - Trabzonspor! Muhtemel 11'ler...

Çakır yönetecek

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında bugün sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Süper Lig’de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor. İki ekip arasında Trabzon’da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.



İki cezalı var

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıkacak. Süper Lig’de oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Uzun süredir sakatlığı bulunan Max Kruse de Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek. Sakatlığını atlatan Vedat Muriç, ilk 11’de forma giyecek. Bordo-mavili ekipte ise kırmızı kart cezalısı Guilherme takımını bu maçta yalnız bırakacak.

Serilerin gölgesinde!

-Trabzonspor, Kadıköy’de 1997’den beri kazanamadı. Bordo-mavililer 24 maçtır galip gelemiyor. n F.Bahçe, rakibine karşı çıktığı son 8 resmi maçta galibiyet almayı başaramadı.

- İki rakip arasında Kadıköy’deki son 4 maç beraberlikle bitti. n Hüseyin Çimşir, F.Bahçe’yi hoca olarak çıktığı iki maçta da yendi.

Muriç ilk 11’e

Kayserispor’la oynanan son lig maçında farklı olarak kadroda değişlik söz konusu olacak.

Vedat Muriç bugün ilk 11’de yer alacak.

Lig maçında cezalı olan Hasan Ali Kaldırım da bugünkü maçta sol bekteki yerini alabilecek. Ferdi Kadıoğlu bekleneni veremediği için kanat bölgesinde Deniz Türüç’ün oynaması bekleniyor.

Cezalı Ozan Tufan ile sakatlığı geçmeyen Max Kruse takımda olmayacak.

Tüm planlar hazır

Türkiye Kupası’nda finale kalmak için Fenerbahçe’de tüm planlar hazırlandı. Kupada ilk maçta yaşanan 2-1’lik yenilginin rövanşında 1-0 kazanmak sarı-lacivertli takıma yetiyor.

Ancak maçın uzama ihtimali de söz konusu. Teknik heyet bu planları da göz önünde alarak farklı stratejiler de geliştirdi.

Fenerbahçe’de son yapılan antrenmanda da taktik ağırlıklı bir çalışma oldu. Trabzonspor karşısındaki tüm planlar çalışıldı, hazırlıklar tamamlandı.

En önemli maç

Sarı-lacivertliler için bugünkü mücadele adeta sezonun en önemli maçına dönüşmüş durumda.

Ligde hedefi kalmadığı için sezonu Türkiye Kupası ile kapamak isteyen Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçını mutlaka kazanması gerekiyor.

Finale kalmak için tüm güçlerini ve enerjilerini sahaya yansıtacak sarı-lacivertli takımda maç öncesi toplantılar yapılıyor. Bu maç toplantılarında son ana kadar mücadelenin bırakılmayacağı ifade ediliyor.

Rakamların dili!

- Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile 14 maçta 40 gol attı, sadece 1 kez yenildi.

-Tahir Karapınar; son 6 yılda göreve gelip ilk maçta galibiyet alan ilk yerli hoca oldu.

- Nwakaeme; son 2 yılda 69 maçta 25 gol 22 asistle; toplamda 47 gole etki edip, en çok skor katkısı veren isim.

- Luiz Gustavo; Fenerbahçe’de attığı 3 golün hepsini ceza sahası dışından buldu, kariyerin en golcü ikinci sezonunu yakaladı.

-Fenerbahçe bu sezon kupada sadece Trabzonspor’a yenilirken (1-2), Trabzonspor da bir tek Denizlispor’a kaybetti (0-2)

Nasıl tur atlarlar?

Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0’lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik, galibiyet ve gollü tek farklı yenilgilerde (3-2, 4-3 gibi) adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

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