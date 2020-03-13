13.03.2020 - 10:40 | | AA
Kadın basketbolunda derbi heyecanı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo karşı karşıya gelecek.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.
Mücadele öncesinde Fenerbahçe Öznur Kablo 18 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.
Galatasaray ise 15 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Metro Enerji Salonu'nda yapılan mücadeleyi sarı-lacivertliler 69-66 kazanmıştı.