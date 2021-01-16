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16.01.2021 - 23:14 | | AA

Kadın milli boksörler Sırbistan'da 5 madalya kazandı

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenen 10. Uluslar Boks Kupası'nı 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı.

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Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenen 10. Uluslar Boks Kupası'nı 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bugün 75 kilo final müsabakasında ringe çıkan Şennur Demir, Belaruslu rakibi Viktoryia Kebikava'yı mağlup ederek altın madalya kazandı.

57 kiloda ringe çıkan Aycan Güldağı ise Kazak rakibi Vladislava Kukhta'ya yenildi ve gümüş madalya aldı.

60 kiloda Esra Özyol ise bronz madalya elde etti. Dün oynanan final müsabakalarında 69 kiloda Busenaz Sürmeneli altın, 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu da gümüş madalya kazanmıştı.

Kadın milli boksörler Sırbistanda 5 madalya kazandı

    Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'ndan 5 madalya
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