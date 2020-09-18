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18.09.2020 - 12:18 | | İSTANBUL (İHA)

Kadınlar Euroleague 2020-21 sezonu format değişikliğini onayladı

Avrupa'daki epidemiyolojik durumu değerlendirerek, turnuvanın paydaşlarına danışan Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Kurulu, Kadınlar Euroleague 2020-2021 sezonu için format değişikliğini onayladı.

Kadınlar Euroleague 2020-21 sezonu format değişikliğini onayladı
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FIBA Avrupa Yönetim Kurulu belirlenen formatı ve Kadınlar Euroleague 2020-2021 sezonu yönetmeliklerinde yapılan tüm ilgili değişiklikleri onaylamadan önce, daha sonra kulüplere ve ulusal federasyonlarına danışılan birçok seçenek geliştirdi ve format içlerinden seçildi. FIBA Avrupa Yönetim Kurulu’nun onayladığı formata göre:

- Elemeler 28 veya 29 Ekim 2020'de tek maç üzerinden, tek bir merkezde oynanacak
- Normal sezon yeni ve daha kısa formatıyla dörderli dört grupta oynanacak.
- Normal sezon gruplarının her biri, iki ayrı merkezde oynanacak. Gruplarda yer alan her kulüp her merkezde üç maç olmak üzere toplamda 6 normal sezon maçı oynayacak.
- Normal sezonun ilk merkezindeki grup maçları 29 Kasım - 5 Aralık 2020, ikinci merkezindeki grup maçları ise 17-23 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak.
- Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselirken, üçüncü sırada bitiren takımlar, takvim kısıtlamaları nedeniyle, Kadınlar Avrupa Kupası’na (Eurocup) katılamayacak.
- Çeyrek finaller, ayrı bir merkezde, iki grupta iki maç üzerinden oynanacak ve kazananlar Dörtlü Final’e yükselecek.
- Çeyrek finaller 14-20 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak.
Yeni müsabaka formatına uyum sağlamak için, sekiz kulüpten oluşan iki grup Kadınlar EuroLeague kurasındaki sıralamaya göre yeniden düzenlendi. Mevcut sekiz takımlık gruplarda 1, 4, 5 ve 8’inci sırada yer alan kulüpler; 2, 3, 6 ve 7 numaralı kulüplerle eşleşecek şekilde bir araya getirildi.

Kadınlar Euroleague’de gruplar şu şekilde:
Grup 1: Dynamo Kursk (Rusya), Nadezhda (Rusya), Perfumerias Avenida (İspanya), DVTK Miskolc (Macaristan)/İzmit Belediyespor eşleşmesinin galibi
Grup 2: ZVVZ USK Prag (Çekya), Fenerbahçe, LDLC Asvel Feminin (Fransa), VBW Arka Gdynia (Polonya)
Grup 3: UMMC Ekaterinburg (Rusya), Famila Schio (İtalya), TTT Riga (Letonya), Spar Girona (İspanya)/ ACS Sepsi (Romanya) eşleşmesinin galibi
Grup 4: Sopron Basket (Macaristan), Bourges Basket (Fransa), Galatasaray, Basket Landes (Fransa)

Kadınlar Euroleague 2020-21 sezonu format değişikliğini onayladı

 

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