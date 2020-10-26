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26.10.2020 - 07:00 |

Kadınlarda Forchini erkeklerde Paez

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’nda Elit Kadınlar ve Elit Erkekler kategorisinde yarışmalar sona erdi.

Kadınlarda Forchini erkeklerde Paez
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Sakarya’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve büyük bir heyecana sahne olan 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’nda Elit Kadınlar ve Elit Erkekler kategorisinde yarışmalar sona erdi. Elit Kadınlar’da İsviçreli Ramona Forchini birinci, Polonyalı Maja Wloszczowska 2., İsviçreli Ariane Luthi 3. oldu. Elit Erkekler’de ise Kolombiyalı Hector Leonardo Leon Paez zirveye çıktı. Peaz’i Portekizli Tiaho Ferreira ve Çekyalı Martin Stosek takip etti.

Kadınlarda Forchini erkeklerde Paez

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