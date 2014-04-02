Kağan: 3 puana çok ihtiyacımız var

Spor Toto Süper Lig'de 5 Nisan Cumartesi günü sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesislerinde, teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya, sakatlığı bulunan Ahmet Görkem Görk katılmazken, Liban Abdi ve Kweuke takımdan ayrı çalıştı. Yeşil-mavili ekipte sakatlıkları düzelen Lualua, Engin Baytar ve Eren Albayrak ise takımla çalışmalara katıldı.

Yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından istasyon çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde üç gruba ayrılan futbolcular taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Orta saha oyuncusu Kağan Söylemezgiller, idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eski takımına karşı oynayacak olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Ligin ilk yarısındaki maçta sakatlığım nedeniyle görev yapamamıştım. Eski arkadaşlarımla buluşacağım ve onlara rakip olacağım için heyecanlıyım. Son haftalarda takım olarak iyi durumdayız ama henüz ligde istenen yere gelemedik. Alt sıralardan kurtulmak için 3 puana çok ihtiyacımız var. Takımın ruhu iyi. İnşallah kazanan taraf oluruz" dedi.

Süper Lig'de ilk golünü geçen hafta Akhisar Belediyespor deplasmanında atan Ümit Korkmaz ise mutlu olduğunu ifade ederek, "Sakatlıktan yeni kurtuldum ve yavaş yavaş forma giymeye başladım. Eksiklerim olduğunun farkındayım. En iyisi için çalışıyorum. İnşallah bu başlangıç olur ve hem benim hem de takım için daha iyi haftalar yaşarız" diye konuştu.

Yeşil-mavililer, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.