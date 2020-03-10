Kagawa şaşırttı! "Beşiktaş’a gitmeyi hiç istememiştim"

İspanya 2. Ligi ekiplerinden Real Zaragoza’da top koşturan Beşiktaş’ın eski yıldızı Shinji Kagawa, The Athletic’e verdiği röportajda siyah-beyazlı kulüple ilgili sürpriz açıklamalarda bulundu.



Borussia Dortmund ve Manchester United’da geçirdiği başarılı yılların ardından geçen sezon ara transferde kiralık olarak Türkiye’ye gelen 30 yaşındaki Japon yıldız, “Eski teknik direktörüm Jürgen Klopp bana yeterince oynamadığımı söyledi. Beni çok iyi tanıyordu ve iyi olmadığımı biliyordu. Stilimin İspanya’ya uygun olduğunu söyledi. Sonra 6 aylığına Beşiktaş’a gittim. Aslında Beşiktaş’a gitmeyi hiç istememiştim. Sezon başında da Real Zaragoza ile anlaştım. Zaragoza, 2. ligde yer alan bir 1. lig takımı gibi. Harika bir statları ve müthiş bir tarihleri var” diye konuştu.