Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Kaiserslautern'den Türkgücü Münih'e karşı açılan ırkçı pankarta tepki
26.01.2021 - 23:40 | | BERLİN (AA) -

Kaiserslautern'den Türkgücü Münih'e karşı açılan ırkçı pankarta tepki

Almanya Üçüncü Futbol Ligi'nde mücadele eden Kaiserslautern Kulübü, Türkgücü Münih takımına karşı ırkçı "3. Yol Partisi" üyelerinin üzerinde "Türkgücü hoş gelmedi" yazan pankartı açmalarına ve Fritz Walter Stadı çevresinde ırkçı içerikli el ilanlarının ortaya çıkmasına tepki gösterdi.

Kaiserslautern'den Türkgücü Münih'e karşı açılan ırkçı pankarta tepki
ABONE OL

 

Kaiserslautern Kulübünün internet sitesinden taraftarlara yönelik yayımlanan açık mektupta, Türkgücü Münih takımı ile oynanan müsabaka öncesinde Fritz Walter Stadı çevresinde ırkçı ve yabancı düşmanı içerikli el ilanlarının ortaya çıktığı, ırkçı 3. Yol Partisi'nin yaptığı açıklamada Türkgücü Münih'in karalandığı ve bu partinin üyelerinin stadın önünde üzerinde "Türkgücü hoş gelmedi" yazan pankart açtığı belirtildi.

Bu duruma müsamaha gösterilmediğinin aktarıldığı mektupta, "Kaiserslautern Kulübü misafirimiz Türkgücü Münih'e yönelik bu insanlık onurunu hiçe sayan ve ırkçı tutuma açıkça mesafe koyuyor." denildi.

Mektupta, Türkgücü Münih'in tüm oyuncuları ve yöneticilerinin "çok hoş geldiği" belirtildi.

Açıklamada, "Sizin burada söyleyecek hiçbir sözünüz yok! Naziler ve sizin gibi aşırı sağcılar Betze'ye (Fritz Walter Stadı'na) hoş gelmedi." ifadesi kullanıldı.

Üçüncü Lig'de mücadele eden Türkgücü Münih, maç fazlasıyla 4. sırada yer alıyor.

Kaiserslauternden Türkgücü Münihe karşı açılan ırkçı pankarta tepki

 

Abdullah Avcı: "Finale yakışır bir müsabaka olsun"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Tuzlaspor'da Ali Tandoğan dönemi
    Tuzlaspor'da Ali Tandoğan dönemi
  2. Kokoskov'dan galibiyet yorumu
    Kokoskov'dan galibiyet yorumu
  3. Fenerbahçe'den çifte zafer
    Fenerbahçe'den çifte zafer
  4. Kaiserslautern'den ırkçı pankarta tepki
    Kaiserslautern'den ırkçı pankarta tepki
  5. Transfer iptal oldu, başkan istifa etti!
    Transfer iptal oldu, başkan istifa etti!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sevilla, Papu Gomez'i transfer etti

Sevilla, Papu Gomez'i transfer etti

Ergin Ataman: "Mağdur olan hep biz oluyoruz"

Ergin Ataman: "Mağdur olan hep biz oluyoruz"

Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv: 82-75

Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv: 82-75

Son dakika | Fenerbahçe, Mesut Özil'in lisansını çıkardı

Son dakika | Fenerbahçe, Mesut Özil'in lisansını çıkardı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet