Kale arkası tribün koltukları kalkacak mı? Beşiktaş'tan açıklama geldi

Beşiktaş Kulübü Vodafone Park ve Dernekler Sorumlusu Hakan Daltaban ve Beşiktaş Kulübü Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okulları Sorumlusu Fırat Fidan Skorer TV’nin İnstagram canlı yayınında Murat Özen ve Nergis Aşkın’ın sorularını yanıtladı. İşte Hakan Daltaban’ın yaptığı açıklamalar:

"Biz bu hafta bile maç oynanacak gibi hazırız"

Vodafone Park’ın maç oynamaya hazır olduğunu belirten Hakan Daltaban; “Sevimsiz bir süreç geçiyoruz. Maçların seyircisiz olarak oynanacak olması hepimizin için acıtıyor. TFF, “Futbola Geri Dönüş Protokolü” hazırladı. Nasıl önlemler alınması gerektiği kulüplere iletildi. Biz de bunun ardından birkaç toplantı yaptık. Biz bütün prosedürlere hazırız. Söylenen protokole uygun bir şekilde biz bu hafta bile maç oynanacak gibi hazırız. Beşiktaş Kulübü olarak bütün şartları yerine getirmiş durumdayız.”

Türkiye’nin en iyi sahalarından biri olarak bize sözleri var

Vodafone Park çimlerinin son durumu ile ilgili Daltaban; “Hibrit çim kullanıyoruz ve geldiğimizden beri çok yakın takip ediyoruz. Çalıştığımız firma da bizim hassasiyetimizin farkında. Federasyon yetkilileri de zaman zaman çimleri denetlemeye geliyor. Şu anda gördükleri Türkiye’nin en iyi sahalarından biri olarak bize sözleri var. Olağanüstü bir durum var. Çimleri her an oynanacak bir şekilde hazır tutuyoruz.”

Buna ilk geçen kulüplerden biri olmayı arzu ediyoruz

Kale arkası tribün koltuklarının kaldırılması konusunda Hakan Daltaban; “Spor Bakanlığı bununla ilgili bir serbestlik yasası çıkardı. Kale arkası tribünlerinde koltuksuz maç izlemeyi serbest bırakan bir yasa çıkardı ama konu şu an Spor Bakanlığı’nda. Sadece yasanın çıkması yeterli değil, bununla ilgili yönetmeliğin yazılması gerekli. Yönetmelikte bunun şartları belli olacak. Bu pandemi nedeniyle bir komisyon kurulmadı. Bir komisyonun kurulup yönetmeliğin yazılması lazım. Buna ilk geçen kulüplerden biri olmayı arzu ediyoruz. Taraftarlarımızın takımını çok iyi destekleyebileceği bir ortam yakalamayı hedefliyoruz. Yasal süreci beklemek durumundayız.” ifadelerini kullandı.

eşiktaş Kulübü Futbol Altyapı sorumlusu Fırat Fidan, Yiğit Şengil'in transferiyle ilgili sorulara yanıt verdi. İşte Fırat Fidan’ın yaptığı açıklamalar:

"Beşiktaş’ın anlaştığı ya da bizde oynayacağı anlamına gelmiyor

Bursaspor ile yolları ayrılan Yiğit Şengil ile ilgili Fırat Fidan; “Sosyal medyanın gücü artık biraz fazla oldu. Böyle bir arkadaşımız olduğunu gördük. Biz de ‘kendi tesislerimizde görelim, deneyelim’ diye davet ettik. Hocalarımız da antrenmanlarda görmek istediler. Fakat Beşiktaş’ın anlaştığı ya da bizde oynayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bizim altyapımızda da çok değerli oyuncularımız var. Hocalarımız deneyecekler, görecekler ve duruma göre bakacağız. Ona göre de bir basın açıklaması yapacağımızı düşünüyorum. Bayramdan sonra antrenmanlara katılacak.”

"Genç oyuncu yetiştirme olgusunu bir ileri seviyeye taşımayı planlıyoruz"

Beşiktaş’ın akademi takımlarını Nevzat Demir Tesisleri’ne taşıma planı ile ilgili Fidan; “Beşiktaş’ın var olan genç oyuncu yetiştirme olgusunu bir ileri seviyeye taşımayı planlıyoruz. Akademiyi kurarken de hep bunları düşündük. Yetiştirici olarak dediğimiz 8-13 yaş arasındaki grubumuzu Fulya Tesislerimizde, yarışmacı olan 14-19 yaş arasındaki grubumuzu da Ümraniye’ye taşıma planımız geldiğimizden beri var. Başkanımız da buna hep destek veriyor. Bununla ilgili raporlar alıyor ve görüşüyoruz. Bazı tesisleşme gibi planlarımız var. İnşallah ileride hedeflerimizden bir tanesine ulaşmış oluruz. A Takım ile Aatyapının yan yana antrenman yapması, kendilerini, fiziksel, ruhsal, sosyal anlamda gelişmelerini sağlaması bizim için önemli. Bunun için de Ümraniye’ye geçilmesi önemli olacak.” ifadelerini kullandı.