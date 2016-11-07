Kale emin ellerde

CELAL UMUT EREN

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda Kosova ile kritik bir maça çıkacak Türkiye’de performans olarak formda bir takım dikkat çekiyor.

İzlanda’ya karşı alınan 2-0’lık yenilgiyle grupta sıkıntı yaşayan Milliler, yeniden düzlüğe çıkmanın hesaplarını yapıyor. Arda Turan ve Burak Yılmaz’ın yeniden döndüğü kadroda özellikle kalecilerin son form durumu öne çıkıyor.

Avrupa çapında

Fatih Terim’in elinde, son dönemin en formda ve hazır iki kalecinin olması dikkat çekiyor. Medipol Başakşehir ile ligde namağlup lider olan Volkan Babacan ve Bursaspor ile zirve yarışına katılan Harun Tekin, yeni sezonun en başarılı isimleri oldu.

Özellikle Medipol Başakşehir’den Volkan Babacan, bu sezon 10 maçta 6 gol yiyip, Spor Toto Süper Lig’in en iyi ismi olmayı başardı. Avrupa Ligleri de baz alındığında Volkan, Bayern Münih’li Manuel Neuer ile beraber en az gol yiyen kaleci.

Bursaspor’dan Harun Tekin de son 4 lig maçında kalesini gole kapattı ve 371 dakikadır filelerinden top çıkarmadı. Harun da ligde yediği 7 golle; Babacan ve Neuer’den sonra en iyi isimlerden biri olarak yıldızlaştı.