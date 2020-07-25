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25.07.2020 - 21:13 | | AA

Kaleci Beto, Göztepe'ye veda etti!

Göztepe'de sözleşmesi sona eren Portekizli kaleci Beto sosyal medyadan veda etti.

Kaleci Beto, Göztepe'ye veda etti!
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, takımdan ayrıldığını açıklayarak, veda mesajı yayımladı. 

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Beto, hayatının bir başka aşamasının daha bittiğini belirtti. Göztepe'de 3 yılda yaklaşık 100 kez maça çıktığını aktaran Beto, "Sahada ter, gözyaşı ve kan bıraktım. Sadece bu harika taraftarımızın desteğiyle karşılaştığımız engellerin üstesinden gelebildik. İlk günden itibaren her maçta performansımı yükseltmek için bana destek olanlara teşekkür ediyorum. Hepinizi kalbimle götürüyorum." ifadelerini kullandı. 

Takımda 3 yıl boyunca mücadele ettiği arkadaşlarına da teşekkür eden Beto, şunları kaydetti: 

"Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kaptanınız olmaktan büyük mutluluk ve gurur duydum. Her şey için teşekkürler." 

Göztepe-Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda yer almayan Beto, müsabakayı tribünden takip etti.

Kaleci Beto, Göztepeye veda etti

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