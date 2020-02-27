Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Kalecinin attığı gol çeyrek finale taşıdı
27.02.2020 - 10:27 | | DHA

Kalecinin attığı gol çeyrek finale taşıdı

Tigres'in 34 yaşındaki kalecisi Nahuel Guzman, Concacaf Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçının uzatma dakikalarında attığı golle takımını çeyrek finale taşıdı.

Kalecinin attığı gol çeyrek finale taşıdı

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (Concacaf) Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında, Meksika ekibi Tigres, sahasında El Salvador temsilcisi Alianza'yı konuk etti.

Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Tigres, 9'uncu dakikada Enner Valencia ve 17'nci dakikada Andre-Pierre Gignac'ın golleriyle maça hızlı başladı. 23'üncü dakikada tekrar sahneye çıkan Gignac, penaltıdan fileleri bir kez daha havalandırarak farkı 3'e çıkardı. Ancak konuk ekipten PoJuan Carlos Portillo, 33 ve 42'nci dakikalarda attığı gollerle skoru 3-2'ye getirdi.

TUR GİTTİ DERKEN

Meksika ekibi bu sonuçla turnuvaya veda edecekken, mücadelenin 90+4'üncü dakikasında kaleci Nahuel Guzman sahneye çıktı. Kazanılan serbest vuruşta Eduardo Vargas'ın yaptığı ortada kafayla topu ağlara gönderen 34 yaşındaki file bekçisi, takımını çeyrek finale taşıdı. Guzman'ın golü sonrası statta büyük coşku yaşandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
El freni Babel'miş

Kalecinin attığı gol çeyrek finale taşıdı

 

    Yusuf Yazıcı Roma'dan paylaştı!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş'ta 6 imza birden!

    Beşiktaş'ta 6 imza birden!

    TFF Başkanı Özdemir, Down Sendromlular Milli Takımı ile bir araya geldi

    TFF Başkanı Özdemir, Down Sendromlular Milli Takımı ile bir araya geldi

    Liverpool'dan 42 milyon pound kâr! Şampiyon...

    Liverpool'dan 42 milyon pound kâr! Şampiyon...

    İtalya Serie C takımlarından Pianese'de bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

    İtalya Serie C takımlarından Pianese'de bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

    Sıradaki Haber