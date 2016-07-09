Kalpar: 'EURO 2016'dan ders çıkarılmalı'

Hüseyin Kalpar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihinde ilk kez Süper Lig heyecanı yaşayan Alanyaspor ile ligde kalıcı olmak istediklerini bildirdi. Kendileri için Süper Lig'in yeni bir heyecan olduğunu ifade eden Kalpar, bu heyecanı şehir ile yaşayacaklarını vurguladı.

İlçe takımı olmayı, başarının önünde bir engel olarak hiçbir zaman görmediğini ifade eden Kalpar, EURO 2016'daki maçlarda alınan sonuçlardan da Türkiye ve Alanyaspor olarak ders çıkarmaları gerektiğini anlattı.

Avrupa arenasındaki maçlardan gereken dersleri alıp, bunları asgari düzeyde takımlarında uygulayacaklarını dile getiren Kalpar, "Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçlar çok keyifsiz geçmişti. Çeyrek ve yarı final maçları daha keyifli geçti. Türkiye olarak erken havlu attık, bu bizi üzdü. Bu tip maçlar, ufkumuzu açıyor ve bizlere önemli bilgiler aktarıyor. Biz de inanıyoruz ki bu bilgilerden en doğru şekilde faydalanacağız." dedi.

Fransa'da düzenlenen EURO 2016'da sürprizler yaşandığına değinen Kalpar, bunları gerçekleştiren İzlanda, Galler gibi takımları tebrik etmek gerektiğini söyledi. Özellikle İzlanda'nın çok az bir nüfusa sahip olduğunu hatırlatan Hüseyin Kalpar, şöyle konuştu:

"Bu nüfusla buraya kadar gelmeleri çok önemli. Nüfusu çok olan ülkeler de var ve bu başarıyı yakalayamadılar ama her zaman da bu başarı yakalanamaz. Özellikle Galler takımındaki tüm oyuncular yurt dışında oynuyor. Biz Türkiye olarak baktığımızda ise önemli bir nüfusa sahibiz ancak bu çok daha başarılı oluruz şeklindeki bir düşünce olarak ortaya çıkmıyor. 300 bin nüfuslu ülkeler Avrupa noktasında daha başarılı olurken, bizler de burada üzerimize düşen payı almalıyız. Biz ülke olarak üzerimize düşen payı almalıyız ki doğruyu bulalım ve bu doğruları ortaya koyalım, başarı elde edelim. Önemli olan bu tür olaylardan önemli ve güzel dersler çıkarmaktır."