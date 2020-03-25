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HaberlerTrabzonspor Haberleri Kamil Ahmet Çörekçi'nin dedesi Londra'da hayatını kaybetti
25.03.2020 - 10:34 | | DHA

Kamil Ahmet Çörekçi'nin dedesi Londra'da hayatını kaybetti

Trabzonsporlu futbolcu Kamil Ahmet Çörekçi'nin İngiltere'de yaşayan dedesi 87 yaşındaki Kıbrıslı Türk Kamil Ahmet, hayatını kaybetti. Dedesini kaybeden Kamil Ahmet Çörekçi, sosyal medya hesabından, "Seni çok seviyorum dede, mekanın cennet olsun. Nur içinde yat" dedi.

Kamil Ahmet Çörekçi'nin dedesi Londra'da hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman da Ahmet için bir taziye mesajı yayınladı.

DEDEYE SON MESAJ

Dedesinin adını taşıdığını ifade eden Çörekçi, "Senin ismini taşıdım. Beni hep takip ettin ve tüm kariyerim boyunca bana destek oldun. Hayat hakkında bana çok şey öğrettin, senin için ailenden daha önemli olan hiçbir şey yoktu. Kelimeler senin ne kadar büyük bir adam olduğunu açıklamaya yetmez" ifadelerini kullandı.

Kamil Ahmet için bir taziye mesajı yayınlayan Erhürman da "Hayatını mücadeleyle geçirmiş, mücadelesi, güler yüzü, beyefendiliği ve dostluğuyla hepimize örnek olmuş Kamil ağabeyimizi kaybettik. Çok üzgünüm. Hepimize sabır dilerim" dedi.

Kamil Ahmet Çörekçinin dedesi Londrada hayatını kaybetti

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