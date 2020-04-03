03.04.2020 - 15:21 | | Serhan TÃœRK / Ä°STANBUL, (DHA) -Â
Kampanyaya bir destek de Abdurrahim Albayrak'tan
Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Abdurrahim Albayrak'Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu Milli DayanÄ±ÅŸma KampanyasÄ±'na 1 milyon 20 bin TL baÄŸÄ±ÅŸta bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Corona virÃ¼s teÅŸhisi konularak 14Â gÃ¼n hastanede kaldÄ±ktan sonraÂ taburcu edilen ve tedavi sÃ¼reci evde devam eden Galatasaray Ä°kinci baÅŸkanÄ± Abdurrahim Albayrak, koronavirÃ¼sle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan kampanyaya destekte bulundu.
Albayrak'Ä±n belirtilen hesaba 1 milyon 20 bin TL baÄŸÄ±ÅŸta bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
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