MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTenis Haberleri Kanadalı tenisçi Andreescu sezonu kapattı
22.09.2020 - 23:22 | | ANKARA (AA) -

Kanadalı tenisçi Andreescu sezonu kapattı

Kadınlar dünya sıralamasının 7 numarası Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu, sezonun kalan bölümünde oynamayacağını açıkladı.

Kanadalı tenisçi Andreescu sezonu kapattı
ABONE OL

Andreescu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlığıma ve antrenmanlarıma odaklanmak için sezonun kalan bölümünde oynamama kararı aldım. Olimpiyatların da olduğu 2021'i iple çekiyorum. Bu zamanı oyunumu geliştirmek için kullanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

2019 ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan 20 yaşındaki sporcu, geçen yılın ekim ayında sakatlandığı WTA Finalleri'nden bu yana korta çıkmadı.

Beşiktaş'ın rakibi Rio Ave, İstanbul'da
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray Yönetim Kurulu Kalamış’ta bir araya geldi
    Galatasaray Yönetim Kurulu Kalamış’ta bir araya geldi
  2. Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split, İstanbul'a geldi
    Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split, İstanbul'a geldi
  3. Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
    Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
  4. Fenerbahçe Transfer Haberleri | Garry Rodrigues'te anlaşma tamam! Yeni takımı...
    Fenerbahçe Transfer Haberleri | Garry Rodrigues'te anlaşma tamam! Yeni takımı...
  5. Çağdaş Atan: “UEFA Avrupa Ligi maçında seyircimize heyecanı yaşatmak istiyoruz”
    Çağdaş Atan: “UEFA Avrupa Ligi maçında seyircimize heyecanı yaşatmak istiyoruz”



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray, Hajduk Split hazırlıklarına start verdi

Galatasaray, Hajduk Split hazırlıklarına start verdi

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Transfer Haberleri | Başkan Hasan Çavuşoğlu'ndan Bakasetas açıklaması!

Fenerbahçe Transfer Haberleri | Başkan Hasan Çavuşoğlu'ndan Bakasetas açıklaması!

Adam Bareiro: “Avrupa’da elimizden gelenin en iyisini yapacağız”

Adam Bareiro: “Avrupa’da elimizden gelenin en iyisini yapacağız”

Sıradaki Haber