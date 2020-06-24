Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Kappel'den Eskişehirspor maçı öncesi ikaz
24.06.2020 - 10:35 | | İZMİR (AA) -

Kappel'den Eskişehirspor maçı öncesi ikaz

Altaylı Kappel'den Eskişehirspor maçı uyarısı: Rakibi hafife alırsak bize cezayı keserler.

Kappel'den Eskişehirspor maçı öncesi ikaz
ABONE OL

TFF 1. Lig'de 27 Haziran Cumartesi günü Eskişehirspor'a konuk olacak Altay'ın Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel, hiçbir maçın sahada oynanmadan kazanılmadığını aktararak, "Rakibi hafife alırsak bize cezayı keserler." ifadelerini kullandı.

Kappel, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig yolunda Akhisarspor engelini galibiyetle aştıkları için mutlu olduklarını belirtti. Altay'ın Eskişehirspor'u rahat yeneceği yönünde yorumlar gördüğünü bildiren Kappel, şunları kaydetti: "Hiçbir maç sahada oynanmadan kazanılmıyor. Rakip ligin dibinde yer alabilir. Hafta sonu Erzurumspor ile bir maç oynadılar. Son sırada bile olsalar rakipleri onları son saniyelerde bulduğu golle yenmeyi başardı. Bu nedenle bizim bu maça da aynı şekilde çok iyi konsantre olup hazırlanmamız gerekiyor. Rakibi hafife alırsak bize cezayı keserler. Biz her maça olduğu gibi bu maça da üç puan parolasıyla hazırlanıp kazanmak istiyoruz."

Kappelden Eskişehirspor maçı öncesi ikaz

Kappel, ligde kalan 5 haftada her maçı tek tek düşündüklerini belirterek, "Her maçın öyküsü başka. Tabii ki hedefimiz Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak. Biz her maça tek tek bakıyoruz. Her maçımızı kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. Büyük Altay taraftarını statlarda yanımızda göremesek de onların desteğini çok yakından hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

 

 

Murat Özen: Sergen Yalçın, Alanyaspor'dan Welinton'u çok istiyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | 'Beşiktaş, Nika Ninua'yı transfer etti'
    Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | 'Beşiktaş, Nika Ninua'yı transfer etti'
  2. Real Madrid - Mallorca maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Real Madrid - Mallorca maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  3. Real Sociedad - Celta Vigo maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Real Sociedad - Celta Vigo maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  4. 12 yıl sonra yeniden! Alex de Souza'nın paylaştığı isim konuştu
    12 yıl sonra yeniden! Alex de Souza'nın paylaştığı isim konuştu
  5. 'Fenerbahçe’de futbol aklı yok'
    'Fenerbahçe’de futbol aklı yok'



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika transfer haberleri | Alanyaspor'dan Papiss Cisse'ye yeni kontrat

Son dakika transfer haberleri | Alanyaspor'dan Papiss Cisse'ye yeni kontrat

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de Giuliano sürprizi! Yeniden...

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de Giuliano sürprizi! Yeniden...

Son dakika haberleri | Galatasaray'da Terim'in yeni yardımcısı belli oldu: Ayhan Akman...

Son dakika haberleri | Galatasaray'da Terim'in yeni yardımcısı belli oldu: Ayhan Akman...

Fenerbahçe'de 109 günlük kara tablo

Fenerbahçe'de 109 günlük kara tablo

Sıradaki Haber