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HaberlerGalatasaray Haberleri Kaptan Arda Turan, Konya yolculuğunda takımı yalnız bırakmadı
04.01.2021 - 15:10 | | İSTANBUL, (DHA)

Kaptan Arda Turan, Konya yolculuğunda takımı yalnız bırakmadı

Süper Ligin 17nci haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspora konuk olacak Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Kaptan Arda Turan, Konya yolculuğunda takımı yalnız bırakmadı
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Florya Metin Oktay Tesislerindeki antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp, gruplar halinde pas çalışmalarıyla devam etti. İdmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar saat 16.00da Konyaya hareket edecek. Galatasarayda sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor deplasmanında görev alamayacak kaptan Arda Turan da kafilede yer aldı. Sakatlığı bulunan Radamel Falcao kamp kadrosuna dahil edilmezken koronavirüsü atlatan Ryan Babel Konyaspor maçı kadrosuna alındı.

Galatasarayın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

Kaptan Arda Turan, Konya yolculuğunda takımı yalnız bırakmadı

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