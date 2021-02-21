MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Kar Voleybolu Kadın Millli Takımı, Avrupa Turu'nun ilk ayağını namağlup bitirdi
21.02.2021 - 20:38 | | AA

Kar Voleybolu Kadın Millli Takımı, Avrupa Turu'nun ilk ayağını namağlup bitirdi

Türkiye Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı, 2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk ayağı olan Wagrain etabını namağlup şekilde birinci sırada bitirdi.

Kar Voleybolu Kadın Millli Takımı, Avrupa Turu'nun ilk ayağını namağlup bitirdi
ABONE OL

Türkiye Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı, 2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk ayağı olan Wagrain etabını namağlup şekilde birinci sırada bitirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Wagrain etabında final mücadelesinde Çekya ile karşılaşan Kar Voleybolu Milli Takımı, mücadeleden 15-5 ve 15-10'luk setlerle 2-0 galip ayrıldı.

Organizasyonda oynadığı 4 karşılaşmanın tamamından galip ayrılan milli takım, rakiplerine sadece 2 set verdi. 2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ikinci ayağı, 26-28 Şubat tarihlerinde yine Avusturya'da düzenlenecek. 

Bahanur Şahin, Merve Çelebi ve Simge Yalçın üçlüsünden oluşan Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, organizasyonda bir numaralı seribaşı olarak yer alıyor.

Kar Voleybolu Kadın Millli Takımı, Avrupa Turunun ilk ayağını namağlup bitirdi

Ricardo Sa Pinto: "Bu kadar pozisyona girdiğimiz maçı kazanmalıydık"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Bulut:
    Bulut:
  2. Amigo Adnan kimdir? Adnan Öztürk nereli, neden öldü?
    Amigo Adnan kimdir? Adnan Öztürk nereli, neden öldü?
  3. Lille, Lorient deplasmanında 3 puanı 4 golle aldı
    Lille, Lorient deplasmanında 3 puanı 4 golle aldı
  4. Kar Voleybolu Kadın Millli Takımı mağlup olmadı!
    Kar Voleybolu Kadın Millli Takımı mağlup olmadı!
  5. Dikkat çeken zemin görüntüsü!
    Dikkat çeken zemin görüntüsü!
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Leipzig, Hertha Berlin engelini rahat geçti

Leipzig, Hertha Berlin engelini rahat geçti

Rıza Çalımbay: "Hak ettiğimiz iyi bir galibiyet aldık"

Rıza Çalımbay: "Hak ettiğimiz iyi bir galibiyet aldık"

Leicester City, Premier Lig'de zirve takibini sürdürdü

Leicester City, Premier Lig'de zirve takibini sürdürdü

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet