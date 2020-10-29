KarabaÄŸ, Ä°stanbul'da Villarreal'e 3-1 kaybetti!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 2. hafta maÃ§Ä±nda Azerbaycan temsilcisi KarabaÄŸ, Ä°stanbul'da karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ä°spanya'nÄ±n Villarreal takÄ±mÄ±na 3-1 yenildi.Â

78. dakikada KarabaÄŸ Ã¶ne geÃ§ti. Andrade'nin savunma arkasÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi aÅŸÄ±rtma pasa hareketlenen Owusu, ceza sahasÄ± iÃ§i saÄŸ Ã§aprazdan yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸla topu aÄŸlara gÃ¶nderdi: 1-0.Â

80. dakikada Villarreal beraberliÄŸi yakaladÄ±. Sol kanattan Trigueros'un pasÄ±yla ceza sahasÄ±nda topla buluÅŸan Pino, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelerle buluÅŸturdu: 1-1.Â

84. dakikada Ä°spanyol ekibi Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ yakaladÄ±. Ceza sahasÄ± iÃ§i sol kanattaki Chukwueze'nin Ã§evirdiÄŸi meÅŸin yuvarlaÄŸa altÄ±pas iÃ§inde bekletmeden vuran Paco Alcacer aÄŸlarÄ± havalandÄ±rdÄ±: 1-2.Â

90 4. dakikada Villarreal, Abbas HÃ¼seynov'un Baena'ya yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale sonrasÄ±nda Ã‡ek hakem Orel penaltÄ± kararÄ± verdi. 90 6. dakikada penaltÄ±yÄ± kullanan Paco Alcacer'in vuruÅŸunda top kaleci Magomedaliyev'in mÃ¼dahalesine raÄŸmen aÄŸlarla buluÅŸtu: 1-3.Â

MÃ¼sabaka, Villarreal'in 3-1 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sona erdi. Ä°spanyol ekibi, grupta 2'de 2 yaparak 6 puana yÃ¼kseldi. KarabaÄŸ ise Maccabi Tel-Aviv'in ardÄ±ndan Villarreal'e de maÄŸlup oldu.

BaÅŸakÅŸehirli taraftarlardan KarabaÄŸ'a karÅŸÄ±lama

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in taraftar grubu 1453 BaÅŸakÅŸehirliler, Azerbaycan temsilcisini meÅŸalelerle karÅŸÄ±ladÄ±.Â

MÃ¼sabaka iÃ§in BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'na gelen KarabaÄŸ'a meÅŸalelerle destek veren taraftarlar, "TÃ¼rkiye sizinle gurur duyuyor." ÅŸeklinde tezahÃ¼ratta bulundu.

Stat: BaÅŸakÅŸehir Fatih TerimÂ

Hakemler: Pavel Orel, Petr Blazej, Jiri Kriz (Ã‡ekya)

Â KarabaÄŸ: Magomedaliyev, Abbas HÃ¼seynov, Mammadov, Medina, Guerrier, Garayev, Andrade (Dk. 90 2 Ä°brahimli), Romero (Dk. 61 Matic), Ozobic (Dk. 61 Emreli), Zoubir (Dk. 83 Jafarguliyev), Owusu (Dk. 90 2 Bayramov)Â

Villarreal: Rulli, Pena, Foyth (Dk. 90 2 Funes Mori), Pau Torres, Jaume Costa (Dk. 74 Moi Gomez), Pedraza, Chukwueze (Dk. 86 Baena), Iborra, Trigueros, Kubo (Dk. 75 Paco Alcacer), Bacca (Dk. 74 Pino)Â

Goller: Dk. 78 Owusu (KarabaÄŸ), Dk. 80 Pino, Dk. 84 ve 90 6 (PenaltÄ±dan) Paco Alcacer (Villareal)Â

SarÄ± kartlar: Dk. 2 Romero, Dk. 12 Ozobic, Dk. 39 Andrade, Dk. 90 4 Abbas HÃ¼seynov (KarabaÄŸ), Dk. 25 Iborra (Villareal)

SonuÃ§larÂ

G Grubu:Â

Zorya (Ukrayna) - Braga (Portekiz): 1-2Â

AEK (Yunanistan) - Leicester City (Ä°ngiltere): 1-2Â

H Grubu:Â

Milan (Ä°talya) - Sparta Prag (Ã‡ekya): 3-0Â

Lille (Fransa) - Celtic (Ä°skoÃ§ya): 2-2Â

I Grubu:Â

Demir Grup Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv (Ä°srail): 1-2Â

KarabaÄŸ (Azerbaycan) - Villarreal (Ä°spanya): 1-3Â

J Grubu:Â

Antwerp (BelÃ§ika) - Tottenham (Ä°ngiltere): 1-0

Â LASK (Avusturya) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-3Â

K Grubu:

Feyenoord (Hollanda) - Wolfsberger (Avusturya): 1-4Â

CSKA Moskova (Rusya) - Dinamo Zagreb (HÄ±rvatistan): 0-0Â

L Grubu:Â

KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z (SÄ±rbistan) - Slovan Liberec (Slovakya): 5-1Â

Gent (BelÃ§ika) - Hoffenheim (Almanya): 1-4