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19.08.2020 - 01:03 |

Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde turladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu 1. eleme turunda Karabağ, Makedonya temsilcisi Sileks'i 4-0 mağlup etti.

Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde turladı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu 1. eleme turu, 5 karşılaşmayla başladı. 

Tek maç üzerinden oynanan eşleşmeler sonucu Karabağ, Legia Varşova, Dinamo Brest, Celtic ve Kızılyıldız tur atladı. 

Sonuçlar şöyle: 

Karabağ (Azerbaycan) - Sileks (Makedonya): 4-0 

Legia Varşova (Polonya) - Linfield (Kuzey İrlanda): 1-0 

Dinamo Brest (Belarus) - Astana (Kazakistan): 6-3 

Celtic (İskoçya) - Reykjavík (İzlanda): 6-0 

Kızılyıldız (Sırbistan) - Europa (Cebelitarık): 5-0

Karabağ Şampiyonlar Liginde turladı

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