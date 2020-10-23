Karabağ Sportif Direktörü Emrah Çelikel: Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler bizleri çok sıcak karşıladı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ile aynı grupta yer alan Azerbaycan ekibi Karabağ'ın iç saha maçlarını Türkiye'de oynama isteğine UEFA'dan olumlu cevap geldi. Karabağ, gruptaki ilk iç saha maçında 29 Ekim Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek. İç sahada oynanan diğer maçlar için henüz karar alınmazken, Azerbaycan ekibi kalan karşılaşmaları da Türkiye'de oynamak istiyor. Konuyla ilgili son kararı ise UEFA verecek.

EMRAH ÇELİKEL: GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ VE YÖNETİCİLER BİZLERİ ÇOK SICAK KARŞILADI

UEFA'nın taleplerini kabul etmesinin ardından takımın sportif direktörü Emrah Çelikel, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Çelikel, "Biz ısrarla Türkiye'de oynamak istedik. Bu yönde Başakşehir Futbol Kulübü ile görüştük. Gerek yöneticiler gerekse başkan Sayın Göksel Gümüşdağ bizleri çok sıcak karşıladılar" dedi.

"TÜRKİYE'DE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Çelikel, maçlarını Türkiye'de oynama isteklerinin UEFA tarafından olumlu karşılanmasından dolayı çok mutlu olduklarını söylerken, "UEFA, Avrupa Ligi maçlarımızın tarafsız sahada oynanmasına karar vermişti. Bize 3-4 ülke alternatifi sunuldu. Bu ülkeler içerisinde Türkiye yoktu. Biz ısrarla Türkiye'de oynamak istedik. Diğer ülkelerde başta güvenlik olmak üzere başka sıkıntılarımız olabilirdi. Türkiye'de hangi kulüple iletişime geçsek bizi sıcak karşılayacaklarından emindik. Azerbaycan ve Türkiye iki kardeş ülke. Ne Türk takımları kendini Azerbaycan'da deplasmanda gibi hissedebilir ne de Azerbaycan takımları Türkiye'de kendini deplasmanda hisseder. Bu yönde Başakşehir Futbol Kulübü ile görüştük. Gerek yöneticiler gerekse Başkan Sayın Göksel Gümüşdağ bizleri çok sıcak karşıladılar. Bize yardımcı olacaklarını ve bizleri kendi evimizdeymiş gibi hissettireceklerini bildirdiler. UEFA'ya Başakşehir'i de alternatif olarak sunmuştuk. Şükürler olsun ki bu talebimiz olumlu karşılandı. 1 maçımızı Başakşehir Stadı'nda oynayacağız. Sonraki ev sahibi maçlarımızla ilgili karar net değil. Bu 1 maçlık bir karar. Başakşehir takımına, yöneticilerine Karabağ Futbol Kulübü adına teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah Türkiye'de görüşmek üzere" diye konuştu.

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