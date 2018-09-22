Karaca: "Mağlup olduk üzgünüz"

Rakiplerinin ilk yarının son dakikalarında çok baskılı oynadığını ve kalelerindeki gole engel olamadıklarını anlatan Karaca, "İkinci yarı da kontrollü oynadık ama bir futbolcumuz atıldıktan sonra istediğimiz golü elde edemedik. Mağlup olduk üzgünüz." diye konuştu.

Karaca, bölgedeki havanın çok sıcak olduğunu ve bu nedenle iki takımında agresif bir oyun sergileyemediklerini sözlerine ekledi.