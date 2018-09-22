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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Karaca: "Mağlup olduk üzgünüz"
22.09.2018 - 16:22 | | AA

Karaca: "Mağlup olduk üzgünüz"

Çaykur Rizespor'un teknik sorumlusu Mehmet Ali Karaca ise maçın ilk devresinde dengeli bir oyunun ortaya konulduğunu belirtti.

Karaca: "Mağlup olduk üzgünüz"
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Rakiplerinin ilk yarının son dakikalarında çok baskılı oynadığını ve kalelerindeki gole engel olamadıklarını anlatan Karaca, "İkinci yarı da kontrollü oynadık ama bir futbolcumuz atıldıktan sonra istediğimiz golü elde edemedik. Mağlup olduk üzgünüz." diye konuştu.

Karaca, bölgedeki havanın çok sıcak olduğunu ve bu nedenle iki takımında agresif bir oyun sergileyemediklerini sözlerine ekledi.

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