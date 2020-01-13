CELAL UMUT EREN

Bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen, futbolcu olarak forma giyen ve kaptanlığa kadar yükselen 40 yaşındaki teknik adam, şimdi daha büyük göreve geliyor. Çiçeği burnundaki antrenör, sezonun ikinci yarısını açmaya hazırlanıyor, hem oyuncu hem de çalıştırıcı olarak efsaneler arasına giriyor.

Trabzonspor’da Hüseyin Çimşir öncülüğünde sezonun ikinci yarısına resmen başlanıyor. Ünal Karaman ile yolları ayırdıktan sonra teknik heyette yardımcı antrenör olarak görev alan Çimşir ile devam kararı alan bordo-mavili kulüp, farklı bir heyecan yaşanıyor.



Bordo-mavili takımın tarihinde önemli bir yeri olan Hüseyin Çimşir, altyapısından yetiştiği, 1991’de kapısından girdiği Trabzonspor’da 2009 yılına kadar 18 yıl hizmet eden, kaptanlık görevine getirilen ve her zaman saygı duyulan 40 yaşındaki çalıştırıcı yeni bir döneme adım atıyor. Kulüp tarihinde hem oyuncu hem de teknik adam olarak görev alan 12. isim olmaya hazırlanan Hüseyin Çimşir böylece başta Şenol Güneş ve Ünal Karaman gibi isimler olmak üzere efsaneler arasına adını yazdıracak. Futbolculuğunda Bursaspor ile 2009-10 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu görerek ilginç bir başarı öyküsüne de sahip olan Hüseyin Çimşir, şimdi zirve yarışında iddialı olan bordo-mavili takımla ilginç bir yolculuğa çıkacak.



Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim ile taraftarların desteğini alan genç çalıştırıcı, önemli bir projenin liderliğini yapacak. Son 2 yılda altyapıdan yetişen Trabzonsporlu genç futbolculara şimdi teknik direktör olarak öncülük edecek olan Hüseyin Çimşir, yıllarca Trabzonspor’la özdeşleşen ‘Karadeniz ruhu’ gerçeğini hayata geçirecek.