Karadeniz’de dev randevu! Trabzonspor - Beşiktaş

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig’de 131. kez karşılaşacak. Bordo-mavili takımın 2-0’lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973’te başlayan 47 yıllık ezeli rekabette, geride kalan 130 karşılaşmanın 53’ünü Beşiktaş, 45’ini Karadeniz ekibi kazandı. 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 179 golüne, Trabzonspor 145 golle karşılık verdi. İki ekip arasında geçen sezon Trabzon’da oynanan maçı bordo-mavililer 4-1 kazanırken, İstanbul’daki rövanş maçı 2-2 tamamlandı.

Medical Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ev sahibinde sakatlıkları bulunan Trondsen, Pereira ve Marlon, forma giyemeyecek, bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Yusuf Sarı’nın da riske edilmemesi bekleniyor. Trabzon’a dönmeyen Sörloht da oynamayacak. Beşiktaş’ta ise N’Koudou takımdaki yerini alamayacak.

Gol görevi Ekuban’ın

Trabzonspor, Beşiktaş maçının son hazırlığını dün yaptı ve kampa girdi. Bordo-mavili futbolcuların, Teknik Direktör Eddie Newton yönetimindeki antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.

Sezona sahasında iyi bir başlangıç yapmak isteyen Karadeniz ekibinde, ülkesinden dönmeyen Alexander Sörloth’un yanı sıra sakatlıkları bulunan Trondsen, Pereira ve Marlon forma giyemeyecek. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Yusuf Sarı’nın da riske edilmemesi bekleniyor.



Teknik patron Eddie Newton, Sörloth’un yokluğunda Caleb Ekuban’a gol bölgesinde görev verecek. Pereira’nın yerine sağ bekte Serkan Asan’ı düşünen İngiliz hoca, Marlon’un sol bekteki boşluğunu ise Kamil Ahmet ile dolduracak.

N’Koudou ve Montero yok

Atletico Madrid’den 1 yıllığına kiralanan Francisco Montero, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Lisansı henüz çıkarılmayan 21 yaşındaki İspanyol stoper sezonun açılış maçında yer alamayacak. Sakatlığı devam eden Kevin N’Koudou da maç kadrosuna alınmadı. Bu arada yeni transferler Welinton, N’Sakala, Mensah ve Atakan şans bulmaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk kez lig maçına çıkacak. Geçen sezon transfer edilen ve ligin ikinci yarısında Ümraniyespor’a kiralanan Ajdin Hasic de Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına çıkmanın heyecanını yaşayacak.

Cyle Larin kadroda

Kartal, Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor ile bugün deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı futbolcuların, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın katılamadığı, yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Beşiktaş akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon’a giderek kampa girerken, sakatlığı tamamen düzelen ve takımla birlikte çalışan Cyle Larin kafilede yer aldı. Kanadalı santrforun takımdaki yerini alabileceği öğrenildi. Siyah-beyazlı takımda hazırlık döneminin başarılı isimlerinden Ajdin Hasic’in de ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

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