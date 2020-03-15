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15.03.2020 - 07:00 |

Karadeniz’de liderlik günü! Trabzonspor - Medipol Başakşehir

Süper Lig’de zirve yolunda Medipol Başakşehir’e karşı kritik bir maça çıkacak Trabzonspor’da hazırlıklar tamamlandı.

Karadeniz’de liderlik günü! Trabzonspor - Medipol Başakşehir

Süper Lig’de liderlik mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Trabzonspor deplasmanına formda çıkıyor. Avrupa Ligi’nde de son 16 turunda Kopenhag’ı ilk maçta 1-0 yenen turuncu-lacivertlilerde; teknik direktör Okan Buruk, kadrosundan ciddi anlamda verim alıyor.

Genç çalıştırıcının ideal 11’inde bazı isimlerin katkısı dikkat çekiyor. Kaleci Mert Günok başta olmak üzere stoperde Epurenau ile Skrtel; beklerde Caiçara ve Clichy artık uyum yakaladı. Orta sahada liderliği ele alan İrfan Can Kahveci, Okan Buruk ile A Milli Takım için de ciddi alternatifler arasına girdi. Hücumda adeta yeniden doğan Demba Ba, Buruk’un favorilerinden oldu. Takımın kaptanlarından ve skor katkısını sırtlanan Edin Visca artık kulübün efsanesi konumunda. Ligde ve Avrupa’da başarıya gidecek ideal 11’i bulan Okan Buruk ile takımı, lig ve Avrupa’da son 5 maçın tamamını kazandı. Başakşehir ligde ise en son 25 Ocak’ta F.Bahçe deplasmanında 2-0 yenildi.

Karadeniz’de liderlik günü Trabzonspor - Medipol Başakşehir

Trabzonspor hazır
Süper Lig’de zirve yolunda Medipol Başakşehir’e karşı kritik bir maça çıkacak Trabzonspor’da hazırlıklar tamamlandı. Hüseyin Çimşir yönetiminde çalışan bordo-mavililer, ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Ardından çift kalede taktik ağırlıklı bir antrenman yapıldı ve daha sonra çalışmalar noktalandı.

Çalışmalar tamam
Süper Lig’in 26. haftasında bugün Trabzonspor’a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertlilerde, ısınma hareketleriyle başlayan ve 5’e 2 ile devam eden antrenmanın taktik çalışmayla tamamlandığı belirtildi. Başakşehir, daha sonra Trabzon’a gitti.

Karadeniz’de liderlik günü Trabzonspor - Medipol Başakşehir

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