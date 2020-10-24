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24.10.2020 - 10:39 | | İSTANBUL (AA)

Karagümrük, lider Alanyaspor'un konuğu olacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 6. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olacak.

Karagümrük, lider Alanyaspor'un konuğu olacak
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Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, geride kalan bölümde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, haftaya 8 puan ve averaj farkıyla 3. sırada girdi.

Fatih Karagümrük, ligde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir'i mağlup etti. Gaziantep FK ve Kasımpaşa ile berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'ye yenildi.

Lider Aytemiz Alanyaspor ise 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda hanesine 13 puan yazdırdı.

Karagümrük, lider Alanyasporun konuğu olacak

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