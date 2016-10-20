Karaman:"Kazanmak zorundayız"

Ligde geçen hafta Antalyaspor ile uzatma dakikalarında bulduğu golle berabere kalarak moral bulan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, alt sıralardan uzaklaşmak için Gençlerbirliği maçını kazanmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Karaman, "Ligde kolay maç yok. Gençlerbirliği maçı da zor olacak. Bizim de eksikliklerimiz var. Saha içerisinde durmamız gereken yerler konusunda futbolcularımızı antrenmanlarda sık sık uyarıyorum. Genç bir takımız ve henüz istenilen seviyeye gelemedik. Gençlerbirliği maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz. Alacağımız galibiyet gelecek haftalar için bizi umutlandıracaktır" dedi.

SON 4 YILIN EN KÖTÜSÜ

Süper ligde geride kalan 7 haftada rakip filelere sadece 4 gol atabilen Çaykur Rizespor, forvet hattında son dört yılın en kötü dönemini geçiriyor. 2013-2014 sezonunun ilk 7 haftasında 13, 2014-2015 sezonunda 7 ve geçen sezon 14 gol atan yeşil mavililer, bu sezon sadece 4 golde kaldı. Forvet oyuncularından beklenen verimi alamayan Çaykur Rizespor'da Kweuke, Tuszynskı, Mehmet Akyüz ve Oğulcan henüz golle tanışamadı.