Karaman özel görüştü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 21 Ekim Cuma günü Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. İlk bölümünde Antalyaspor maçında forma giymeyen oyuncular A2 takımı ile hazırlık maçı yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalıştı.



Karaman, saha kenarından izlediği hazırlık maçında sık sık oyuna müdahale ederek futbolcularına uyarılarda bulundu. Karaman, ikinci bölümde taktik ağırlıklı çalışan futbolcularla ise özel bir görüşme yaptıktan sonra Antalyaspor karşısında yapılan hataları anlattı. Hikmet Karaman, aynı hataların tekrarlanmaması için futbolculardan daha dikkatli olmalarını istedi.



Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

